Атамбаева поместили в СИЗО

9 августа 2019 08:01 (UTC+04:00)

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев, передает Trend.

"Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в ГКНБ выездное заседание и избрал меру пресечения", — заявил Слесарев.

По словам адвоката, Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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