В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину

17 августа 2019 01:14 (UTC+04:00)

Махачкалинский Кировский районный суд арестовал блогера-лихача, который сбил юношу в Махачкале, до 14 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее МВД Дагестана сообщило, что блогер-лихач сбил насмерть 19-летнего юношу в Махачкале. Аккаунт в Instagram нарушителя Махмуда Иманалиева насчитывает почти 60 тысяч подписчиков, там он хвалился роликами с нарушениями правил дорожного движения.

"Сегодня Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении Махмуда Иманалиева 2000 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком на два месяца (по 14 октября 2019 года включительно)", - говорится в релизе.

"Ранее Иманалиев 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Видеозаписи своих нарушений выкладывал в социальные сети, пропагандируя антиобщественный образ жизни", - говорится в сообщении прокуратуры Дагестана в официальном аккаунте в Instagram.

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