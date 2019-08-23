Qualcomm и индийская Tech Mahindra займутся разработкой решений для "умных" городов

23 августа 2019 21:14 (UTC+04:00)

Индийская технологическая компания Tech Mahindra объявила о сотрудничестве с Qualcomm Techologies, разрабатывающей решения для "умных" городов. Компании займутся разработкой цифровых решений, нацеленных на повышение уровня энергоэффективности, сообщает издание Economic Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основные задачи партнерства включают такие вопросы, как интеллектуальное управление энергопотреблением, "умное" уличное освещение и решения по автоматизации считывания и анализа показаний счетчиков. Компании нацелены объединить все разработки в единую экосистему для городской инфраструктуры.

В рамках сотрудничества Tech Mahindra присоединится к программе Qualcomm Smart Cities Accelerator, объединяющей множество разработчиков и поставщиков программного и аппаратного обеспечения, системных интеграторов и производственных предприятий.

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