Apple перестанет хранить аудиозаписи разговоров с Siri

28 августа 2019 21:16 (UTC+04:00)

Американская компания Apple сообщила, что после приостановки оценки взаимодействия клиентов с голосовым помощником Siri с помощью прослушивания аудиозаписей собирается перестать хранить эти записи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее некоторые потребители выражали беспокойство из-за прослушивания их общения с Siri, которое велось сотрудниками Apple и её подрядчиками с целью улучшения работы сервиса.

"Мы прислушались к их опасениям и немедленно приостановили оценку Siri, проводимую сотрудниками, и начали проводить тщательный анализ нашей практики и политики. В итоге, мы решили внести некоторые изменения в Siri", - сообщается в релизе компании.

Так, Apple планирует прекратить хранение аудиозаписей взаимодействия с Siri, но при этом любой пользователь может самостоятельно включить функцию прослушивания, чтобы оказать помощь сотрудникам компании в оценке работы сервиса. Кроме того, отмечается, что прослушивать фрагменты диалога с Siri будет разрешено исключительно сотрудникам Apple.

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