Депутаты Верховной рады Украины учредили 23 парламентских комитета

Верховная рада Украины нового созыва создала 23 парламентских комитета, передает Trend co ссылкой на РИА Новости.

За постановление о создании комитетов проголосовали 318 депутатов.

В парламенте предыдущего созыва было 27 комитетов.

Депутаты создали, в частности, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; комитет по вопросам бюджета; комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также комитет по свободе слова.

Традиционный комитет по вопросам прав человека в новой Раде будет также заниматься вопросами реинтеграции Донбасса. В новой Раде будут работать комитет интеграции Украины с ЕС, комитет национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам регламента и депутатской этики, в также комитет социальной политики и защиты прав ветеранов.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.

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