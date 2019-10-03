В Багдаде полностью блокирован интернет

Багдад и большинство районов Ирака полностью отрезаны от интернета из-за непрекращающихся второй день волнений и беспорядков. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath со ссылкой на данные мониторинговой группы NetBlocks, отслеживающей блокировки в сети, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По поступающей информации, это сделано в целях предотвращения распространения призывов к присоединению к акциям протеста, распространяемых через социальные сети. Между тем, еще днем в стране перестали работать Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp.

Тем временем, напряженность в иракской столице нарастает с каждым часом. Сотни протестующих вновь предприняли попытку прорваться через блокированный подразделениями МВД мост Аль-Джумхурия к "зеленой зоне" - тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.

Кроме того, протестующие перекрыли трассу, ведущую в Международный аэропорт Багдада. По информации администрации воздушной гавани иракской столицы, аэропорт продолжает работать в обычном режиме, в настоящее время он находится под охраной спецназа.

В среду в Багдаде проходит экстренное заседание представителей высших органов власти Ирака - президента, премьер-министра и спикера парламента. Армия приведена в состояние максимальной боеготовности в связи с происходящими в стране беспорядками, готовая в любой момент разместить свои подразделения на улицах городов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.