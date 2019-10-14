Совбез назвал число погибших в крупных терактах в этом году

14 октября 2019 02:11 (UTC+04:00)

Жизни более 9 тысяч человек в разных странах мира оборвались в результате самых крупных терактов, совершенных в текущем году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В 2018-2019 годах около 70 государств испытали на себе последствия более 5 тысяч резонансных террористических акций, от которых пострадали около 30 тысяч человек", - рассказал Коков в интервью "Российской газете".

"В этом году в результате только 2 тысяч наиболее крупных терактов погибли более 9 тысяч и получили ранения свыше 11 тысяч человек", - добавил он.

Основными целями боевиков остаются страны, внесшие наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом, отметил Коков. По его словам, к центрам террористической активности относятся Ближний Восток, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия.

"Наряду с действующими здесь местными террористическими структурами не прекращаются попытки международных террористических организаций по созданию в этих регионах сети своих законспирированных "спящих" ячеек. В частности, если раньше игиловцы призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в странах пребывания", - добавил Коков.

По его словам, сейчас в мире действуют сотни террористических группировок, причем жертвами их атак ежегодно становятся две трети из общего числа потерпевших от терроризма людей, отметил Коков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Новой Зеландии суд отклонил апелляцию осужденного за публикацию видеозаписи терактов
Другие страны 27 августа 10:14
На Шри-Ланке сняли режим ЧП, введенный после терактов в апреле
Другие страны 23 августа 11:24
Премьер Бельгии прокомментировал доклад ООН о рисках новых терактов
Европа 6 августа 21:55
Премьер Шри-Ланки даст показания в парламенте в связи с терактами 21 апреля
Другие страны 6 августа 14:44
В парламенте Шри-Ланки предложили выразить недоверие правительству из-за терактов
Другие страны 10 июля 16:51
Генсек ООН осудил теракты в Тунисе
В мире 27 июня 22:27
Лента новостей
ООН рекомендовала странам Европы обеспечить детям мигрантов доступ к образованию
Европа 02:40
Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
Другие страны 01:38
Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде (Обновлено)
США 01:27
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Турция 00:47
Экзитполы: Каис Саид побеждает во втором туре президентских выборов в Тунисе
Другие страны 00:27
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Другие страны 00:06
Около 6 тыс человек находятся в центрах содержания мигрантов в Ливии
Другие страны 13 октября 23:44
Прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13 октября 23:25
Азербайджан провел очередной матч в отборочной группе Евро-2020
Спорт 13 октября 23:12