Иран назвал условия своего военного присутствия в Сирии

Иран не намерен выводить свои войска из Сирии до тех пор, пока в их присутствии заинтересовано сирийское правительство.

Об этом как сообщил Trend со ссылкой на Интерфакс, завил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.

"Иран и Россия находятся там по приглашению сирийского правительства, и мы намерены оставаться там до тех пор, пока сирийское правительство и сирийский народ хотят, чтобы мы были там", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Он подверг критике намерения США сохранять военное присутствие в Сирии, чтобы контролировать районы, в которых расположены нефтяные месторождения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на той же пресс-конференции также отметил в связи с этим: "То, что после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии через пару дней последовало заявление о том, что они там останутся, и даже те, кто выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ (ИГ), это, по-моему, предлог, тем более, что еще в марте руководство США заявило, что ИГИЛ побежден, уничтожен. Но если брать ситуацию в принципе, конечно же, это нелегальное действие".

Как заявлял ранее шеф Пентагона Марк Эспер, США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от террористической группировки ИГИЛ, и ответят на любую угрозу жизни своих военных.

"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил (...) в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие типы войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать - ИГ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", - сказал Эспер журналистам.

При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.