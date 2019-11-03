Лидеры АСЕАН объявили об открытии на территории Таиланда трех общественных центров

Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объявили об открытии в Таиланде Центра активного долголетия и инноваций (ACAI), учебного центра по социальной работе и обеспечению (ATCSW), а также Центра исследований и диалога по устойчивому развитию организации (ACSDSD). Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, было заявлено в воскресенье на 35-м саммите ассоциации.

АСЕАН признала важность подготовки внутри блока к старению общества и необходимости содействия благополучию пожилых людей в регионе. Задача первого центра заключается в сборе информации о старении в АСЕАН и проведении исследований по этой теме. Центр будет располагаться на территории комплекса Министерства здравоохранения Таиланда в провинции Нонтабури. "ACAI является еще одной демонстрацией наших инвестиций в будущее АСЕАН, которая будет способствовать реализации ориентированного на людей сообщества, не оставляющего никого позади и смотрящего в будущее", - отмечается в заявлении лидеров блока.

Что касается учебного центра АСЕАН, то его работа будет вестись по четырем направлениям: разработка и проведение учебных курсов и программ; обеспечение технических и профессиональных навыков и знаний; продвижение и развитие качества обучения и навыков; расширение сотрудничества между соответствующими заинтересованными сторонами среди государств - членов АСЕАН. "Расположенный в провинции Чонбури ATCSW станет платформой для продвижения и признания социальной работы в качестве профессии, которая может оказывать воздействие и способствовать социальному развитию, сплоченности, а также расширению прав и возможностей людей в АСЕАН", - заявили в ассоциации.

Третий центр, создаваемый с целью проведения исследований и налаживания диалога по устойчивому развитию АСЕАН, расположен в Бангкоке. "Поскольку устойчивое развитие является стратегическим приоритетом АСЕАН, ACSDSD будет играть каталитическую роль в продвижении сотрудничества в этой области и в усилении взаимодополняемости между видением сообщества блока в 2025 году и повесткой дня в области устойчивого развития ООН до 2030 года, - подчеркивается в документе. - Данный центр будет служить региональной платформой для поощрения исследований, наращивания потенциала государств - членов АСЕАН, а также содействия диалогу и сотрудничеству в области устойчивого развития внутри блока и с партнерами".

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Филиппины, Таиланд). Премьер-министр Прают Чан-Оча обозначил содержание председательства его государства как "продвижение партнерства в интересах устойчивого развития".

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