Mercedes-Benz заплатит $20 млн для урегулирования дела об отзыве автомобилей

Входящая в германский автоконцерн Daimler компания Mercedes-Benz USA (MBUSA) подписала с Национальным управлением безопасности движения на трассах США договор об урегулировании претензий на сумму $20 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в опубликованном в среду заявлении этого ведомства.

Как отмечает управление, входящее в состав Министерства транспорта США, причиной штрафа стало поведение руководства компании во время отзыва ее автомобилей из-за обнаруженных дефектов. Уточняется, что у MBUSA возникли проблемы со "своевременностью и адекватностью" уведомления владельцев автомобилей об изъянах, а также соответствием продукции требованиям по безопасности. Размер обязательного платежа по соглашению составил $13 млн, а еще $7 млн автопроизводитель должен будет выплатить в случае, если не выполнит ряд заданных требований.

По данным агентства Reuters, нарушения в деятельности Mercedes-Benz были выявлены в ходе расследования 1,4 млн случаев отзыва автомобилей, которое на протяжении года проводило правительство США.

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