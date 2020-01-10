"Красный прилив" в Мексике привел к гибели почти 300 черепах

10 января 2020 05:34 (UTC+04:00)

Природное явление, которое из-за цвета колоний микроводорослей называют "красным приливом", стало причиной гибели сотен черепах на пляжах южного мексиканского штата Оахака, сообщила Федеральная прокуратура по защите окружающей среды Мексики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Причиной гибели стала интоксикация трематодами, которые содержались в микроводорослях", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

25 декабря на побережье тихоокеанского штата было отмечено природное явление, которое называют "красный прилив" из-за повышенного содержания микроводорослей в воде. Плоские черви трематоды, которые размножились в этих водорослях, вызывают при проглатывании паралич у морских черепах.

В последующие дни на пляжах штата были найдены погибшими 292 морские галапагосские черепахи, еще 27 удалось спасти. Вскрытия и анализы останков погибших животных производил Мексиканский центр черепахи. Ранее такое явление было отмечено на пляжах Оахаки в 2016 году.

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