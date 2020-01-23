В Renault заявили, что побег Карлоса Гона не повлияет на будущее альянса с Nissan

Побег бывшего руководителя франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона из Японии, где он был отпущен под залог и находился под домашним арестом, не повлияет на будущее трехстороннее сотрудничество компаний. Об этом в опубликованном в четверг интервью телеканалу NHK заявил председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я удивлен его бегством, но это всего лишь событие в СМИ. Это не имеет никакого отношения к будущему трехстороннего альянса", - сказал он.

Сенар также опроверг слухи о желании Nissan покинуть это объединение. "Nissan очень укрепился благодаря новой структуре управления. Я являюсь сопредседателем совета директоров, и руководство соглашается с тем, что трехсторонний союз важен", - добавил председатель совета директоров Renault.

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