ООН отметит свое 75-летие глобальным диалогом с людьми по всему миру

Организация Объединенных Наций в год 75-летия с момента создания запускает проект "Глобальный диалог" для популяризации своей деятельности и сбора запросов о помощи со стороны людей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом году мы отмечаем 75-летие Победы и 75-летие ООН, ведь ООН не было бы без Победы, - отметил он. - Конечно, у нас планируются праздничные мероприятия, в том числе в Генассамблее"

"Но в этом году готовим и что-то особенное, - добавил генсек. - Сейчас мы видим в мире столько недовольства, столько демонстраций, мы видим недоверие между людьми и правительствами. Люди считают, что глобализация оставила их позади, что их мнение не учитывают, что ООН также не слышит их".

Чтобы услышать мнение всех людей, понять их интересы и потребности, ООН запускает проект "Глобальный диалог". "Мы должны смотреть в будущее, понять, чего хотят люди, как они видят работу международных организаций, как такая организация, как ООН, должна работать, как она может лучше помочь людям", - рассказал Гутерриш.

Он сообщил, что уже принял участие в нескольких подобных обсуждениях в рамках проекта. "В основном это встречи с молодыми людьми, и это потрясающе - услышать об их надеждах на будущее, об их ожиданиях от мира. Они призывают бороться с климатическими изменениями и неравенством, хотят, чтобы технологии больше использовались на благо общества", - указал генсек.

"Нам нужен мир, в котором международные организации работают на благо каждого", - заключил глава всемирной организации.

Полностью интервью будет опубликовано в специальном проекте ТАСС "Мировые лидеры о Великой Победе" и показано на телеканале "Россия-24".