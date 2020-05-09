СМИ: выход новых AirPods отложен из-за коронавируса

Производство нового поколения беспроводных наушников AirPods компании Apple отложено на год из-за коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Nikkei Asian Review.

По информации издания, массовое производство наушников начнется в первом квартале 2021 года, а массовая сборка AirPods Pro второго поколения запланирована на четвертый квартал следующего года.

При этом в 2020 году Apple скорее всего выпустит гарнитуры Beats.