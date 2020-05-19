В Disney заявили, что один из ее топ-менеджеров уйдет из компании и возглавит TikTok

Руководитель подразделения американской корпорации The Walt Disney Company по потоковому видео Кевин Мэйер уходит из нее, он станет одним из директоров китайской компании ByteDance и возглавит разработанную ею социальную сеть TikTok. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Disney, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, пост Мэйера в Disney займет Ребекка Кэмпбелл. В заявлении уточняется, что "Мэйер уходит из компании, чтобы стать главным операционным директором ByteDance и руководителем TikTok". В заявлении, размещенном на сайте TikTok, отмечается, что он станет операционным директором ByteDance и будет руководить соцсетью с 1 июня.

Мэйер в интервью газете The Wall Street Journal сообщил: "ByteDance и TikTok обладают невероятным потенциалом". Он констатировал, что компания быстро растет.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 700 млн человек. К услугам этой соцсети прибегают примерно в 150 странах.

Ранее TikTok, несмотря на рост популярности, подвергалась критике в США. Несколько американских законодателей заявили, что в ней якобы могут собирать данные о соотечественниках с целью их передачи китайским спецслужбам. Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы в 2019 году начали расследование в отношении TikTok.