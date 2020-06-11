ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с обеспокоенностью отмечаем сообщения о приказе, разрешающем введение санкций в отношении членов Международного уголовного суда, - сказал он. - Мы рассчитываем, что любые ограничения в отношении конкретных личностей не будут идти вразрез с обязательствами США как страны пребывания ООН".