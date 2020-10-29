Индекс Dow Jones к завершению сессии на Нью-Йоркской бирже рухнул на 943 пункта

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду к закрытию сессии резко понизились на опасениях инвесторов по поводу последствий распространения пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones рухнул на 943,24 пункта (-3,43%) и остановился на уровне 26 497,39. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 119,64 пункта (-3,53%), до отметки 3 271,03. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 426,48 пункта (-3,73%), до уровня 11 004,87.

Как отметила газета The Wall Street Journal, Dow Jones снижается четвертую сессию подряд, индекс S&P 500 с начала сентября понизился почти на 7%, а индекс электронной биржи Nasdaq резко сократился в связи с тем, что упали котировки ведущих технологических компаний: Apple - на 4,42%, Alphabet - на 4,82% и Microsoft - на 4,95%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,21%, до $37,31 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала на 0,09%, до $1 877,70 за тройскую унцию.