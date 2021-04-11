Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 135 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 135,2 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным университета, за истекшие сутки 10 апреля в мире выявлено более 511 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 135 202 387 человек. Из них 2 926 967 человек умерли, 76 800 539 человек выздоровели.
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