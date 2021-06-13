Лидеры G7 договорились поставить 2,3 млрд доз вакцин развивающимся странам

Лидеры стран G7 по итогам саммита заявили о планах поставить 2,3 млрд доз вакцин развивающимся странам до конца 2022 года, сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным агентства, пока остается не до конца ясным, какие из озвученных обязательств государств совпадают с более ранними, а какие дополняют ранее анонсированные планы. Детали ожидаются позднее в воскресенье.

Известно, что Великобритания пообещала в следующем году обеспечить 100 млн доз вакцин, Канада - до 100 млн, а страны ЕС еще ранее в мае взяли на себя обязательство по поставке 100 млн доз.

Ранее в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что считает важным поддерживать глобальное производство вакцин от коронавируса.

"Мы хотим, чтобы производство было не только в Европе или Азии, но и на африканском континенте и я рада, что фирма Biontech активно действует в этом направлении, как многие другие фирмы тоже", - сказала она. Канцлер добавила, что участники саммита также договорились укреплять ВОЗ..