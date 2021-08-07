У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в пятницу у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2761,5 км к востоку от чилийского города Пунта-Аренас, административного центра одноименной области, чье население составляет около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 34,1 км.
Информации об угрозе цунами не поступало.
На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.
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