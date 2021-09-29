YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Видеосервис YouTube будет удалять весь контент, который ставит под сомнение любую одобренную в мире вакцину от коронавируса в рамках борьбы с дезинформации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в среду Bloomberg.

По словам вице-президента YouTube Мэтта Халприна, под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины - опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья.

Агентство отмечает, что новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от COVID-19.

В прошлом году YouTube вводил запрет на ряд видеозаписей, в которых содержится критика вакцин от коронавируса. С октября 2020 года платформа удалила более 130 тыс. роликов за "нарушение правил YouTube в области вакцин от COVID-19".