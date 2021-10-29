Мощный взрыв класса Х произошел на Солнце
На Солнце зафиксировали сильную солнечную вспышку класса Х, которая произошла вечером в четверг. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Взрывной процесс начался в 19:17 (GMT+4) и продолжался 31 минуту.
Специалисты уточняют, что за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.
Индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повысили до оранжевого уровня.
Напомним, что вспышки представляют собой выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю, что вызовет магнитную бурю в магнитосфере нашей планеты, или пройти мимо.
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