Пользователи сообщили о неполадках в работе Twitter

Сбои в работе Twitter наблюдаются в ряде стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Всего вечером 8 ноября зарегистрировано около 3,7 тыс. жалоб. Наибольшее число из них — в США, Великобритании, Канаде и Германии. Незначительное количество — в России.

Большинство из пользователей — 57% — сообщили о жалобах в работе веб-версии микроблога. Еще 32% столкнулись с проблемами при работе с приложением, 11% сообщили, что не могут войти в собственную учетную запись.