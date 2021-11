ABBA, Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами на премию Grammy

Шведский коллектив ABBA, а также американские певицы Леди Гага и Билли Айлиш вошли в список номинантов на американскую музыкальную премию Grammy в категории "Запись года". Трансляция церемонии объявления номинантов велась во вторник на сайте премии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ABBA представлена песней I Still Have Faith In You, на награду также выдвинута песня Билли Айлиш Happier Than Ever, дуэт Тони Беннета и Леди Гаги будет бороться за премию с песней I Get A Kick Out Of You. Помимо этого в номинации представлены американский рэпер Lil Nas X за песню Montero, канадец Джастин Бибер с композицией Peaches, Оливия Родриго с песней drivers license, рэп-дуэт Silk Sonic с композицией Leave The Door Open, песня Kiss Me More ("Целуй меня больше") от Доджа Кэт и SZA и песня Right On Time певицы Бренди Карлайл.

64-я церемония награждения победителей премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе 31 января.

Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с "Оскаром" в сфере кино и Emmy в сфере телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и техники грамзаписи. Эта организация в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон", поскольку именно статуэтка в виде этого предмета вручается победителям).

Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года. Она проходила параллельно в двух городах: Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения предыдущего года.