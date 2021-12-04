Ученые нашли нетипичный способ распознать диабет
У части людей высокий уровень сахара в крови становится причиной выпадения около десяти зубов. Исследование о таком нетипичном симптоме диабета опубликовано в журнале Стоматологической ассоциации США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Daily Express.
По данным ученых, 28 процентов людей с диабетом среди испытуемых лишились всех зубов. Это объясняется тем, что высокий уровень сахара в крови может мешать поступлению ферментов, которые поддерживают состояние полости рта.
Помимо этого, из-за диабета может появиться избыточный налет на зубах, который спровоцирует пародонтит. Медики рекомендуют пациентам с повышенным уровнем сахара в крови избегать большого количества крахмала в пище.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО)
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев в рамках "Зеленого марафона" (ФОТО)
Азербайджанская Неделя моды – приветствие воина Древнего Рима, зимой босиком, коктейльные платья и кураж (ФОТО)
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО)
Софи Файро удостоена гран-при Miss World Azerbaijan Beauty на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Представлен клип "Родной Баку" (ВИДЕО, ФОТО)
В воинской части коммандос азербайджанской армии прошли тактические учения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
Названа инвестиционная стоимость проекта bp по строительству электростанции на освобожденных территориях Азербайджана
Глава Фонда YAŞAT рассказал, в каком случае раненые участники Отечественной войны отправляются на лечение за рубеж
В «умном селе» в Зангилане компоненты аграрной сферы будут сочетаться с элементами современного градостроения - министр