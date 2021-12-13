Названы два помогающих снизить высокий холестерин продукта

Эксперты Американской кардиологической ассоциации рассказали, что холестерин необходим человеку для того, чтобы быть здоровыми, однако его избыток может привести к серьезным последствиям для организма. Специалисты назвали два продукта, прием которых поможет в снижении повышенного уровня холестерина, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Такими продуктами являются рыба, богатая полезными для сердца омега-3 жирными кислотами, повышающие уровень «хорошего» холестерина и снижающие «плохой», и чеснок, в котором присутствуют витамины C и B6, марганец и селен. Кардиологи настоятельно советуют изменить свой рацион питания, начать вести более активный образ жизни и отказаться от курения для того, чтобы холестерин вернулся в норму.

«Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить употребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей такой тип жиров, который называется насыщенными жирами. Вы все еще можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенными», — заявили специалисты.