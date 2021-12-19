Названы простые способы облегчить симптомы гриппа и ОРВИ

Для облегчения симптомов гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) надо пить побольше жидкости, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Простудные заболевания сопровождаются лихорадкой, болью в горле, заложенностью носа, ломотой в теле, ознобом, а также слабостью. В период болезни организму необходимо как можно больше воды, однако энергетики, газировку лучше заменить на чай, морс, воду или куриный бульон. Кроме того, спать в период лечения надо подольше, не менее 8-10 часов в сутки, назвали врачи.

Ломоту в теле и головную боль снимет обезболивающее, но злоупотреблять им не стоит, так как возможны побочные эффекты. Медики посоветовали: если температура тела не выше 38 градусов, можно принять ванну и полежать в теплой воде 10-15 минут. Это снизит напряжение и боль в мышцах. Кроме того, следует полоскать горло и промывать нос соленой водой. Это простой способ убрать заложенность. Готовят раствор, используя 250 миллилитров воды и половину чайной ложки соли.