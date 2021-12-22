МККК призвал страны репатриировать своих граждан из лагерей для беженцев в Сирии

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал страны репатриировать своих граждан, находящихся в лагерях для беженцев в Сирии. Как заявил во вторник на брифинге в Женеве директор ближневосточного бюро МККК Фабрицио Карбони, возвращение на родину должно сопровождаться оказанием помощи детям и их семьям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МККК призывает государства репатриировать своих граждан, и сделать это необходимо законным образом, в соответствии с определенными стандартами и принципами, включая оказание поддержки возвращающимся детям", - отметил он.

Карбони, посетивший в начале нынешнего года сирийский лагерь для беженцев Эль-Холь, назвал условия в нем "суровыми для всех - детей и взрослых". Он обратил внимание на то, что "семьи были разделены при переводе из других лагерей или мест содержания под стражей, включая разделение детей и матерей". Как подчеркнул директор ближневосточного бюро МККК, дети "должны быть либо воссоединены со своими семьями в лагерях и репатриированы вместе с ними, либо для них должно быть организовано альтернативное попечение". "Объединение семей должно стать нормой при репатриации", поскольку это "наилучшим образом соответствует интересам ребенка", констатировал он.