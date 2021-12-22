Арабская каллиграфия признана нематериальным наследием ЮНЕСКО

В список нематериального наследия ЮНЕСКО были добавлены новые достояния мировой культуры. Об этом сообщает газетаThe Art Newspaper, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В этом году список пополнился 43 новыми элементами. Газета, в частности, выделяет арабскую каллиграфию, конголезский танец румба и гончарное мастерство народа аваджунов в северном Перу.

«Арабская каллиграфия всегда подчеркивала важность уникальных форм творческого выражения в рамках единой культуры, теперь же, пройдя эту межкультурную проверку, она подтверждает универсальный характер исламского искусства», - заявил заместитель министра культуры Хамед бин Мухаммад Файез.

Кампания в поддержку признания за арабской каллиграфией статуса достояния Всемирного наследия была организована 16 арабоязычными странами.