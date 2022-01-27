В космосе обнаружили загадочный источник энергии

Астрономы Австралии обнаружили неизвестный феномен, который порождает гигантский выброс энергии три раза в час. Это космическое явление не похоже ни на что, с чем ученые сталкивались ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Исследователи полагают, что загадочным источником вспышек является нейтронная звезда или белый карлик со сверхмощным магнитным полем. Этот объект, возможно, вращается, испуская поток излучения, который пересекает линию наблюдения с Земли и в течение минуты становится самым ярким радиоисточником в небе. Сам объект находится на расстоянии примерно четырех тысяч световых лет от Земли.

Объекты, которые меняют яркость, пропадают и исчезают из видимости, называются транзиентами. Медленные переходные процессы, такие как сверхновые, могут появляться и исчезать в течение нескольких месяцев. К быстрым транзиентам относятся вспышки, порождаемые нейтронными звездами и длящиеся несколько миллисекунд или секунд.

По словам ученых, наблюдения соответствуют астрофизическому объекту, называемому магнитаром со сверхдлинными периодом. Это разновидность медленно вращающейся нейтронной звезды с экстремально сильным магнитным полем. Вероятно, он каким-то образом преобразует магнитную энергию в радиоволны гораздо эффективнее, чем астрономы наблюдали раньше.