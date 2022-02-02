США призвали Совбез ООН провести заседание по КНДР в связи с пуском Пхеньяном ракеты

США призвали Совет Безопасности ООН провести заседание в четверг для обсуждения последнего запуска ракеты Северной Кореей, сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Представительство США при ООН добивается проведения в четверг закрытого консультативного совещания Совета Безопасности ООН по КНДР, рассказали источники агентства.

В последний раз Совбез ООН собирался 10 января, через несколько дней после запуска КНДР гиперзвуковой ракеты.