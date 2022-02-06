Выявлен «обманчивый симптом» омикрона

Специалисты из ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов, заявили, что люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка во время вспышки штамма «омикрон», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях», — говорится в публикации.

Специалисты подчеркнули, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.

По утверждениям экспертов, проблемы с ЖКТ у зараженных действительно начали встречаться при «омикроне». Но медики считают, что общий прирост сообщений о подобных симптомах связан не с особенностью этого варианта коронавируса», а с ошибками людей, который принимают их за COVID-19. Специалисты подчеркнули, что зимой зачастую наблюдается рост пациентов с похожим недугом.