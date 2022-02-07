Названы шесть длительных симптомов омикрон-штамма

Британские врачи назвали шесть длительных симптомов омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет Express со ссылкой на результаты исследования британских ученых из организации Zoe COVID Symptom Study, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты отметили, что некоторые из симптомов способны сохраняться очень долго.

Так, в списке оказались «ковидные пальцы» - красный, фиолетовый или синеватый цвет пальцев ног, сопровождающийся зудом или волдырями у зараженных омикрон-штаммом. При этом такой симптом характерен и для других вариантов коронавируса.

Кроме того, врачи отметили, что при омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Другой симптом - сухость кожи, похожая на экзему, на шее и груди. «Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит», - уточнили доктора.

Сыпь, похожая на потницу, и сыпь, характерная для крапивницы, являются еще двумя симптомами омикрон-штамма коронавируса. Она может не проходить неделями. Также зараженные сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.