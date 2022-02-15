Астрофизическая лаборатория NASA передала первые научные данные на Землю

Малая астрофизическая лаборатория Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA, запущенная на орбиту в декабре прошлого года, передала первые исследовательские данные на Землю, сообщило космическое управление США во вторник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA, запущенная 9 декабря 2021 года, передала первые изображения после процесса введения в эксплуатацию, который занял один месяц", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в данный момент все инструменты обсерватории функционируют штатно.

"IXPE сначала сфокусировала своё рентгеновское зрение на Кассиопее А, объекте, состоящем из остатков звезды, взорвавшейся в 17-м веке. Взрывная волна расчистила окружавшие её газовые облака, нагрев их до высоких температур, ускорила движение частиц космических лучей и сформировало облако, которое светится при воздействии рентгеновского излучения", - подчеркнули в управлении.

Основным методом исследования, которым учёные планируют пользоваться с помощью IXPE, является поляризация. Это один из способов наблюдения за направлением рентгеновского излучения по мере его продвижения в космосе. Поляризация света позволяет понять, откуда появился свет. Также инструменты лаборатории измеряют энергию, время достижения точки в пространстве и местонахождение рентгеновских лучей, издаваемых космическими объектами.