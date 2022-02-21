Джастин Бибер заразился COVID-19 и отменил концерт в Лас-Вегасе
Канадский певец Джастин Бибер заразился COVID-19 и отложил концерт в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание TMZ, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
По словам представителя певца, Бибер чувствует себя хорошо. Концерт переносится на 28 июня. Следующий концерт Бибера намечен на вторник и должен пройти в городе Глендейл в штате Аризона, но его, возможно, также отменят.
Ранее южнокорейский поп-исполнитель Ким Тэхен, один из семи участников вокально-танцевальной группы BTS, заразился коронавирусом.
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