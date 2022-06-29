Nissan намерен впервые обнародовать часть соглашения об альянсе с Renault

Японский автоконцерн Nissan Motor намерен впервые обнародовать часть соглашения об альянсе с французской компанией Renault в попытке пересмотреть неравноправные отношения со своим партнером. Об этом сообщила в среду газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Раскрытие информации произойдет в ответ на предложение акционеров на общем собрании. Два года подряд инвесторы требовали полного раскрытия информации о соглашении, ссылаясь на опасения, что сделка ставит Nissan в невыгодное положение.

Две автомобильные компании вступили в альянс в 2000 году, через год после того, как Renault спасла Nissan от банкротства. Соглашение было несколько раз пересмотрено, однако связи между концернами не являются равноправными. В то время как Renault владеет 43% акций Nissan, японский автопроизводитель владеет только 15% акций своего партнера по альянсу. Кроме того, согласно французскому законодательству, доля Nissan не дает японской компании права голоса при определении политики Renault.