Финляндия намерена взаимодействовать с Турцией в борьбе с терроризмом – глава МИД

Финляндия в ближайшее время наладит сотрудничество с Турцией в сфере противодействия деятельности террористических организаций. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Сотрудничество с турецкими властями по любой дополнительной информации о лицах и группировках, обозначенных Турцией, безусловно, будет налажено в ближайшее время», - сказал дипломат.

Хаависто напомнил, что Хельсинки уже проинформировал Анкару о том, что «не поддерживает» террористические организации PKK, YPG/PYD и FETÖ.

Он отметил, что террористическая группировка РКК была основным вопросом, который обсуждался с Турцией на переговорах по заявке Хельсинки на членство в НАТО.

«Мы много говорили об этом с Турцией. У нас есть общее видение в отношении РКК. Это террористическая организация, которая запрещена в Финляндии, а также в Швеции, и, конечно, мы готовы предпринять дальнейшие шаги против РРК, и мы также открыты для приема любой информации из Турции по этому вопросу», - сказал Хаависто.

Глава МИД отметил также, что Финляндия и Швеция в рамках недавно подписанного с Турцией Трехстороннего меморандума взяли на себя обязательства об отказе от поддержки деятельности террористических организаций YPG (сирийское ответвление РКК) и FETÖ.

При этом министр указал, что все шаги Финляндии в данном направлении будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством. «Мы не можем изменить законы одним лишь меморандумом, но сотрудничество существует», - пояснил Хаависто.

Глава МИД признал, что Финляндия не ожидала такого «быстрого прогресса» в переговорах с Турцией в Мадриде по вопросу заявок Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО.

Хаависто прокомментировал и состояние турецко-финских связей. Глава дипведомства подчеркнул, что Финляндия является «одной из тех стран, у которых налажены прекрасные отношения с Турцией».

Он напомнил, что Хельсинки стал одним из самых решительных сторонников предоставления Турции статуса кандидата в Европейский Союз в 1999 году.