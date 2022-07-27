Чистая прибыль Alphabet во втором квартале снизилась на $2,5 млрд

Чистая прибыль американской корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, снизилась во втором квартале на $2,5 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник в финансовой отчетности компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 30 июня, чистая прибыль Alphabet составила $16,002 млрд, в то время как за аналогичный период прошлого года компания зафиксировала чистую прибыль в размере $18,525 млрд.

Общая выручка компании за прошедшие три месяца выросла на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила $69,685 млрд. Тем не менее, как отмечает издание The Wall Street Journal, темпы роста компании замедлились до показателей начала пандемии, несмотря на то, что штат Alphabet за прошедший год вырос на 30 тыс. человек. В настоящее время на компанию работают более 174 тыс. человек.