Xiaomi представила робота

Китайская корпорация Xiaomi представила прототип человекоподобного робота CyberOne. Об этом сообщает издание Engadget, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Робот CyberOne имеет подобные человеку конечности, рост 177 сантиметров, вес 52 килограмма, несколько дисплеев, микрофонов и сенсоров. По словам представителей компании, устройство получило имитирующую человеческое лицо OLED-панель, с помощью которой может видеть мир в трехмерном формате. С помощью микрофонов и камер робот может определять 85 типов звуков окружающей среды и 45 классификаций человеческих эмоций.

Разработчики CyberOne заявили, что устройство имеет 13 суставов с 21 степенью свободы. Роботизированные ноги приводятся в действие приводом с пиковым крутящим моментом 300 ньютон-метров. Создатели машины показали, на что способен CyberOne: во время презентации робот самостоятельно вышел на сцену, подарил генеральному директору Xiaomi Лэю Цзюню цветок и удалился.

В Xiaomi отметили, что робот может стать полноценным помощником по дому и на работе. "Это исследование возможностей будущей технологической экосистемы Xiaomi и новый прорыв для компании", - отметил Лэй Цзюнь. По словам топ-менеджера, стоимость робота составляет от 600 до 700 тысяч юаней, то есть около 5,4-6,3 миллиона рублей. В корпорации подчеркнули, что пока не собираются запускать CyberOne в массовое производство.