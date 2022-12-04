Полиция Нигерии освободила часть захваченных в мечети заложников

Силовые структуры Нигерии смогли в результате спецоперации освободить 6 из 19 заложников, похищенных в мечети в штате Кацина. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на представителя полиции штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя правоохранительных органов, преступники напали на мечеть в селении Майгамджи, где в результате стрельбы ранили два человек и увели с собой 19 заложников. Два человека были спасены полицейскими вечером в субботу, а еще четверо были освобождены в воскресенье. Власти продолжают поиски оставшихся заложников.

3 декабря вооруженная группа напала на мечеть в соседнем с Майгамджи селении Фунтуа. Преступники открыли беспорядочную стрельбу, убив 12 человек, включая местного имама, а также захватили в заложники дюжину человек.