Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, уступивший во втором туре выборов социалисту Луису Инасиу Луле да Силве, считает, что результаты волеизъявления не были подтасованы. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проигрыш - это часть избирательного процесса, - сказал он. - Я не говорю, что были подтасовки, но сам процесс носил необъективный характер". Бывший лидер Бразилии при этом отрицал причастность к протестам, вспыхнувшим в Бразилиа после выборов. "Я даже не был там, а они хотят возложить на меня вину", - приводит издание слова Болсонару.