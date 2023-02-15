Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии

В мире Материалы 15 февраля 2023 07:58 (UTC +04:00)
Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии

Читайте Trend в

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, уступивший во втором туре выборов социалисту Луису Инасиу Луле да Силве, считает, что результаты волеизъявления не были подтасованы. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проигрыш - это часть избирательного процесса, - сказал он. - Я не говорю, что были подтасовки, но сам процесс носил необъективный характер". Бывший лидер Бразилии при этом отрицал причастность к протестам, вспыхнувшим в Бразилиа после выборов. "Я даже не был там, а они хотят возложить на меня вину", - приводит издание слова Болсонару.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости