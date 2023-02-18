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В Суринаме протестующие ворвались в здание парламента

В мире Материалы 18 февраля 2023 07:25 (UTC +04:00)
В Суринаме протестующие ворвались в здание парламента

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Несколько десятков участников антиправительственных протестов ворвались в пятницу в здание парламента Суринама. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на улицах Парамарибо еще несколько сотен человек устроили беспорядки и столкновения с полицией. Сообщается о нанесении материального ущерба зданию парламента и разграблении магазинов.

Беспорядки начались во время марша против правительственных мер по сокращению бюджетных расходов, в том числе ликвидации субсидий. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

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