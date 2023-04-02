Казахстан сократит добычу нефти на 78 тыс. б/с с мая до конца 2023 года

Казахстан намерен с мая до конца текущего года на 78 тыс. баррелей в сутки сократить добычу нефти. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства энергетики республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс. баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами - участницами ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тыс. б/с с мая до конца 2023 года.

ОАЭ сократят добычу на 144 тыс. б/с с мая до конца 2023 года.