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Казахстан сократит добычу нефти на 78 тыс. б/с с мая до конца 2023 года

В мире Материалы 2 апреля 2023 18:19 (UTC +04:00)
Казахстан сократит добычу нефти на 78 тыс. б/с с мая до конца 2023 года

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Казахстан намерен с мая до конца текущего года на 78 тыс. баррелей в сутки сократить добычу нефти. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства энергетики республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс. баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами - участницами ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тыс. б/с с мая до конца 2023 года.

ОАЭ сократят добычу на 144 тыс. б/с с мая до конца 2023 года.

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