Запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за технических неполадок

БАКУ /Trend/ - Запуск сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, первый тестовый орбитальный полет которой планировалось осуществить в понедельник, отменен за несколько секунд до старта.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Отмена запуска связана с нештатным давлением в носителе, отметили в компании.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем разрабатываемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет планировался в непилотируемом режиме.

О новой дате запуска, который планируется со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас, пока не сообщается.

В рамках полета ракета должна была выполнить один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 должен был совершить управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.