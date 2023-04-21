ЕБРР подтвердил, что предоставит Украине помощь в размере €3 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил свою решимость выполнить данное ранее обещание выделить помощь Украине в размере до €3 млрд на 2022-2023 годы для поддержания реальных секторов экономики и частного бизнеса страны. Как отмечается в распространенном в пятницу сообщении кредитной организации, об этом ее глава Одиль Рено-Бассо проинформировала украинского президента Владимира Зеленского на встрече в Киеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нынешняя поездка, во время которой Рено-Бассо также встретилась с руководством Национального банка Украины, министрами, мэром Киева Виталием Кличко и представителями частного бизнеса, стала для нее уже второй с начала конфликта. Впервые глава ЕБРР посетила Киев в октябре прошлого года.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить и расширить нашу поддержку, чтобы подготовиться к будущей работе по восстановлению. Это подразумевает инвестиции и продолжение поддержки программы действий по осуществлению реформ", - говорится в заявлении Рено-Бассо.