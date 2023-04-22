ООН сообщила о рекордном уровне парниковых газов, потеплении, таянии ледников

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), входит в структуру ООН, зафиксировала рекордные показатели глобального изменения климата, следует из ее доклада, опубликованного накануне, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В исследовании "Состояние глобального климата в 2022 году" говорится о беспрецедентном росте концентрации трех основных парниковых газов - углекислого газа, метана и закиси азота - в земной атмосфере, который провоцирует потепление планетарного масштаба. Так, годы с 2015-го по 2022-й стали самыми теплыми в истории наблюдений.

Повышение температуры приводит к таянию эталонных ледников. Их средняя толщина, по данным ВМО, уменьшилась за период с октября 2021 года по октябрь 2022-го на 1,3 метра. Это намного больше, чем в среднем за последние десятилетия.