В Пентагоне назвали ChatGPT идеальным инструментом для дезинформации

Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Пентагона Крейг Мартелл назвал чат-бот ChatGPT «идеальным инструментом для распространения дезинформации», сообщает издание Breaking Defense, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Он признался, что напуган развитием систем генеративного ИИ наподобие ChatGPT.

Специалист отметил, что его самое большое опасение насчет ChatGPT связано с тем, что бот свободно выражает свои мысли. Как следствие, по мнению Мартелла, у пользователей может сложиться мнение, будто эта система авторитетна. В итоге, по его словам, люди начнут ей верить, даже если она неправа.

«Это значит, что она является идеальным инструментом для распространения дезинформации», — сказал он.