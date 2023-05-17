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Маск заявил, что электрокары Tesla могут стать почти полностью автономными в 2023 году

В мире Материалы 17 мая 2023 08:30 (UTC +04:00)
Маск заявил, что электрокары Tesla могут стать почти полностью автономными в 2023 году

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Электромобили Tesla могут значительно приблизиться к полной автономности в 2023 году. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне кажется, это может произойти в этом году, - отметил Маск. - [В нынешнем году] мне удавалось несколько дней путешествовать вокруг Бостона [на автомобиле Tesla], лишь задавая маршрут, с минимальными вмешательствами в управление".

С помощью системы автономного вождения электромобили компании смогут ездить без участия водителя. Как отмечало агентство Reuters, Tesla рассчитывает получить значительную прибыль от продажи подобных автомобилей.

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