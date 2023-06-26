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Австралия выделит Украине очередной пакет военной помощи

В мире Материалы 26 июня 2023 08:21 (UTC +04:00)
Австралия выделит Украине очередной пакет военной помощи

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БАКУ /Trend/ - Австралийское правительство объявило о предоставлении Украине нового финансового пакета помощи в размере 73,4 миллиона долларов. В соответствии с заявлением премьер-министра Антонио Альбанезе, эти средства будут использованы на закупку военного транспорта и боеприпасов, сообщила канцелярия правительства, передает Trend.

Премьер-министр Альбанезе отметил, что Австралия направит 110 миллионов австралийских долларов (эквивалентно 73,4 миллиона долларов США) своим международным партнерам для оказания военной помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Австралии, которая будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

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