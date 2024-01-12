В провинциях Йемена, контролируемых хуситами, объявлена мобилизация

БАКУ /Trend/ - В большинстве провинций Йемена, контролируемых хуситами, объявлена мобилизация.
Как передает Trend, об этом заявил лидер повстанческого движения "Ансар Аллах" Абдулмалик аль-Хуси в ходе своего выступления..
"Наш народ перешел к военно-мобилизационной деятельности в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами", - отметил он.
Он также призвал сторонников "Ансар Аллах" продолжать «военные учения, демонстрации, марши и денежные пожертвования, несмотря на сложные условия».