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В провинциях Йемена, контролируемых хуситами, объявлена мобилизация

В мире Материалы 12 января 2024 03:04 (UTC +04:00)
В провинциях Йемена, контролируемых хуситами, объявлена мобилизация

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В большинстве провинций Йемена, контролируемых хуситами, объявлена мобилизация.

Как передает Trend, об этом заявил лидер повстанческого движения "Ансар Аллах" Абдулмалик аль-Хуси в ходе своего выступления..

"Наш народ перешел к военно-мобилизационной деятельности в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами", - отметил он.

Он также призвал сторонников "Ансар Аллах" продолжать «военные учения, демонстрации, марши и денежные пожертвования, несмотря на сложные условия».

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